Libro della vita, la lettura al centro. Pini, Cerulli e Fois tra gli ospiti

Riparte Il Libro della vita. La manifestazione di promozione della lettura promossa dal comune di Scandicci. Il primo appuntamento domenica 26 alle 11 nell’Auditorium Centro Rogers di Scandicci a ingresso gratuito. Ci sarà Davide Cerullo a parlare di "Più viva che mai" di Christian Bobin. La rassegna, nella quale ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo parlano del libro che ha cambiato le loro vite, è giunta quest’anno alla X edizione, dedicata alla memoria di Sergio Staino. Nutrita la lista degli ospiti dopo Cerulli ci sarà la direttrice di Qn La Nazione, Agnese Pini, gli storici Isabella Insolvibile e Claudio Vercelli, gli scrittori Marcello Fois e Diego de Silva, Susanna Camusso, Federico Maria Sardelli, la Pm scrittrice Christine Von Borries e la giornalista Annalisa Cuzzocrea. La rassegna, che si tiene come di consueto nell’Auditorium del Centro Rogers di Scandicci, si afferma come un importante appuntamento culturale metropolitano incentrato sulla lettura e viene realizzata dal Comune di Scandicci con il contributo di Regione Toscana ed il patrocinio di Città Metropolitana e in partnership con UniCoop Firenze. "Abbiamo deciso di dedicare questa decima edizione de Il libro della Vita alla memoria del nostro ‘primo cittadino’ di fatto, Sergio Staino – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni - per ricordare la sua straordinaria presenza nella vita culturale del nostro territorio e per l’amore che ha sempre dimostrato per la nostra comunità. Sergio è stato un artista che ha fatto la storia politica e culturale del nostro Paese e ha sempre saputo tenere insieme in maniera formidabile la dimensione nazionale con quella locale, dando a entrambe pari dignità".