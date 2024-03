Libri, eventi e percorsi: arriva la Ciclostorica

Libri, eventi, incontri e ovviamente tanti percorsi sulle due ruote. Torna, il 16 e 17 marzo, la manifestazione Ciclostorica, prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca, che partirà proprio da Lastra e si concluderà a Cervia, dopo 14 tappe. Giunta alla sua terza edizione, toccherà cinque comuni dell’area fiorentina: il via sarà appunto da Lastra a Signa alle ore 9.30 del 17 marzo, per proseguire a Montelupo Fiorentino, Scandicci, Montespertoli e San Casciano, con soste-ristoro legate ai sapori d’altri tempi. I cicloamatori potranno scegliere tra percorsi più impegnativi come il "Lastrense" (74 km con un dislivello di 1.354 metri, 13 km di strade sterrate e brevi ma ripide salite), itinerari di media difficoltà di circa 47 km e un dislivello di 544 metri (percorso "Colline"), con tre settori di strade sterrate, privo di lunghe salite ma costellato di strappi più o meno ripidi. Scende invece a 37 km l’itinerario "Bramasole", con un dislivello di 350 metri, prevalentemente su strade asfaltate, a esclusione di tre settori su strade bianche. Il percorso meno impegnativo è lo "Scansalavilla": 30 km di strada per un dislivello di 160 metri. Sempre inclusa nella manifestazione, il 16 marzo, anche la "Pedalata Giallo-Rosa", pensata in particolare per le cicliste che, in onore della partenza fiorentina del Tour de France, da rosa diventerà giallo-rosa. L’evento partirà da Lastra a Signa alle ore 9.30, è inserito nel programma "Marzo Donna" del Comune e promosso in collaborazione con la Città Metropolitana e la Uisp di Firenze. Il percorso è pianeggiante e si snoda per 22 km dal Parco dei Renai alla passerella di Badia a Settimo, toccando Signa, Campi Bisenzio e Scandicci fino ad arrivare al Parco delle Cascine. Lisa Ciardi