Libri e sorrisi Grande succeso per la biblioteca

Successo per la biblioteca comunale di Impruneta. Nel 2022 la Maltoni, con sede nella centrale piazza Buondelmonti, ha visto aumentare tutti i numeri relativi a libri in circolazione tra gli utenti e servizi erogati. I prestiti locali sono 15.285 (569 in più rispetto al 2021), gli interbibliotecari 3.723. Sono stati acquistati 1940 libri portando i documenti in dotazione a quota 41.165. Le presenze degli utenti (registrati 17.168) sono state 2.736 in più con 6.495 iscritti (con aumento di 919). Sessanta gli accessi alla postazione fissa PC della biblioteca, oltre all’uso libero e gratuito della rete WIFI per tutti gli utenti. A novembre poi è stata effettuata un’indagine di soddisfazione: ne sono emerse l’apprezzamento per la professionalità e la cortesia degli addetti, per il tempo di apertura della biblioteca, per il servizio interbibliotecario e l’ordine sugli scaffali.