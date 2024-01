Libri di testo per studenti stranieri. La donazione Il Rotary Club San Casciano Chianti ha donato libri, quaderni e penne agli studenti della scuola di italiano per stranieri Penny Wirton. Il vicesindaco e gli assessori hanno ringraziato il club e elogiato i volontari che portano avanti il progetto. Un contributo prezioso per supportare gli stranieri nell'apprendimento della lingua italiana.