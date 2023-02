Libraria Noir, tocca a Cerone

I primi tre appuntamenti della rassegna, che hanno visto come protagonisti i giallisti Maurizio de Giovanni, Gaetano Savatteri, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, sono stati un grande successo con una partecipazione massiccia di pubblico. Ora la rassegna "Libraria Noir", organizzata dalla Libreria Rinascita in collaborazione con Club del Giallo, si avvia a conclusione con gli ultimi due incontri di questa edizione. Oggi alle 18, alla libreria in via Gramsci 334, sarà ospite Gian Andrea Cerone che presenterà il suo ultimo libro "Il trattamento del silenzio" (Guanda) nuova avventura per il commissario Mandelli e l’ispettore Casalegno che arriva dopo il successo del precedente "Le notti senza sonno". Con l’autore dialogherà lo scrittore Riccardo Parigi. Il ciclo di incontri si concluderà il 16 febbraio alle 18 con Patrizia Rinaldi creatrice del personaggio di Blanca. Per info e prenotazioni: 055 440107, [email protected]