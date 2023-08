"Liberi tutti" di emozionarsi e cantare Cisco, Agnelli e Street Clerks a Sesto

L’evento clou è in calendario per il prossimo primo settembre con il concerto, gratuito, di Manuel Agnelli ma, già dal prossimo martedì, piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino si animerà con "Liberi tutti", rassegna ormai consueta organizzata in occasione delle celebrazioni per la Liberazione del Comune dal nazifascismo.

Sei le serate in programma, tutte a ingresso gratuito, con 15 band che si alterneranno sul palco fino al 3 settembre. A inaugurare il ciclo di appuntamenti all’insegna dei più diversi generi musicali sarà, martedì 29, Cisco che ripercorrerà trent’anni di carriera, dai cavalli di battaglia targati Modena City Ramblers fino ai pezzi più recenti composti con la Bandabardò, senza tralasciare i successi da solista. Prima di Cisco, spazio al rockblues dei Rocktrain Slaves.

Il giorno dopo saranno invece protagonisti gli Street Clerks, la band fiorentina che da anni affianca in tv (e non solo) Alessandro Cattelan, che presenterà il suo più recente album "Everything Is Like It’s Meant To Be". La serata inizierà alle 20 con lo psycho-rock dei Qagliostro e il cantautorato folk di Michele Mingrone. Da non perdere il concerto dei Legno, misterioso duo toscano - suonano con il volto coperto da stravaganti scatole – sul palco il 31 agosto. L’opening act (ore 20,30) sarà nel segno dell’urban pop con Cicco Sanchez.

Venerdì primo settembre l’appuntamento più atteso, Drop Circle e Manuel Agnelli in concerto, con il fondatore e frontman degli Afterhours che presenterà i pezzi del suo primo album da solista "Ama il prossimo tuo come te stesso" tra cui figura "La profondità degli abissi", brano prestato alla colonna sonora del film "Diabolik".

Quattro band e un dj-set speciale, invece, per la lunga serata di sabato 2 che prenderà il via alle 19 e proseguirà con Strasicura", la prima Silent Disco dedicata alla sicurezza stradale, organizzata da Croce Rossa Firenze. In consolle saliranno Luca Beat e Dj Sashino, in pista si balleranno ritmi dance, edm, reggaeton, techno e tech house. Nel corso dell’evento tante attività di sensibilizzazione su comportamenti a rischio e simulazioni (prenotazione gratuita obbligatoria su https:strasicura.eventbrite.it). "Liberi tutti" chiuderà poi domenica 3 settembre con il tradizionale concerto della Banda Musicale di Sesto, l’immancabile tombola di beneficenza e i fuochi d’artificio.

Sandra Nistri