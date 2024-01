Libere di vivere senza discriminazioni. Opere in vetrina contro la violenza

Dalla rigenerazione urbana alla rigenerazione "umana": a Firenze i negozi si offrono come strumenti per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi socialmente rilevanti e di attualità, come la violenza di genere. Così, perfino lo shopping può diventare occasione per riflettere. Accade in via Gioberti dove fino al 27 gennaio 44 negozi diventano 4.0 per raccontare la violenza economica sulle donne. Passeggiando di vetrina in vetrina con uno smartphone in mano, si potranno quindi ammirare le opere d’arte digitale della mostra "Libere di… Vivere", tutte collegate tramite codici QR a schede e file audio da scaricare per saperne di più. L’iniziativa sperimentale è realizzata nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana "Più valore a Firenze. Riabi(li)tare la città" con la regia di Confcommercio, il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo della Camera di Commercio.

La mostra, curata da Global Thinking Foundation, è stata inaugurata alla presenza degli assessori Giovanni Bettarini e Sara Funaro, del segretario generale Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente Confcommercio Toscana Aldo Cursano, e del direttore generale Franco Marinoni, della fondatrice di Global Thinking Foundation ETS Claudia Segre e del presidente di "Via Gioberti - Le Cento botteghe" Duccio Gionni. Le illustrazioni sono state realizzate dagli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e di Anonima Fumetti. "Al centro della nostra mostra ci sono le persone, la loro volontà di autodeterminazione e il contrasto alla violenza economica – sottolinea la fondatrice e presidente di Global Thinking Foundation ETS Claudia Segre – il nostro obiettivo è realizzare in modo condiviso progetti rigenerativi di innovazione sociale che vedano direttamente coinvolta anche l’imprenditoria del territorio, per offrire un’opportunità di sviluppo progettuale e di impatto sociale diffuso". Dai dati del 15° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, quella economica è infatti il terzo tipo di violenza per cui le donne si rivolgono ai centri di aiuto, dopo quella psicologica e fisica.

Rossella Conte