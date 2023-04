Liberazione L’omaggio di Firenze L’elenco delle celebrazioni in città

La città celebra oggi in tanti modi e in tanti luoghi il 78esimo anniversario della Liberazione nazionale. Stamani le celebrazioni organizzate a Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, inizieranno alle 8 al cimitero di Trespiano, dove si terrà l’iniziativa ’Diamo un futuro alla memoria’, organizzata Rete democratica fiorentina. alla presenza del Gonfalone della città di Firenze e dell’assessore alla memoria Maria Federica Giuliani.

Alle 10 in piazza dell’Unità d’Italia si terrà la cerimonia dell’alzabandiera solenne e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Eugenio Giani, del leader di Italia viva ed ex premier Matteo Renzi, di un rappresentante dell’Anpi e di una delegazione delle forze armate. A seguire, alle 10.45, il corteo lascerà piazza dell’Unità italiana per raggiungere Palazzo Vecchio dove alle 11, sull’Arengario, si terrà la cerimonia ufficiale nella quale interverranno lo stesso Nardella, i giornalisti Aldo Cazzullo e Sandra Bonsanti e la presidente Anpi provinciale di Firenze e membro della segreteria nazionale Vania Bagni. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Alle 17.30 in piazza della Signoria si terrà il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri.

"Festeggiare la liberazione dal nazifascismo è un dovere civico prima ancora che l’espressione di un tributo alla memoria di chi lottò per la nostra libertà e per costruire la democrazia nel nostro Paese. Da ex vicepresidente del Senato sento in modo particolare la forza del messaggio che i nostri martiri della Resistenza ci tramandano. Non ci stanchiamo di parlarne nelle scuole, di far capire le nostre radici democratiche ai giovani. Senza la libertà non c’è vita": lo dice in una nota l’ex parlamentare del Pd Rosa Maria Di Giorgi, presidente del conservatorio Cherubini.