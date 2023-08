Liberazione di Campi Bisenzio: Concerto in Piazza e Corteo

La Liberazione di Campi Bisenzio si avvicina e quest’anno sarà all’insegna della musica, delle rievocazioni e dello stare insieme. Si comincia venerdì 1° settembre (ore 21) con il concerto ad ingresso gratuito in piazza Aldo Moro dei "Fratelli Rossi" e Massimiliano Carlesi e Stefano Fano Benucci. Il programma è inserito nel cartellone de "La Meglio Genia" che inizia il 1° settembre. Sabato 2 sarà il vero e proprio giorno della festa con le celebrazioni civili: alle 10 raduno dei gonfaloni in piazza Frà Ristoro e a seguire il corteo e la cerimonia in piazza della Resistenza con la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari e rappresentanti dei Comuni limitrofi.

La sera l’Anpi organizzerà la cena "Campi Resistente" con intrattenimento musicale e teatrale al circolo Rinascita, in piazza Matteucci, a partire dalle 20,30. Il costo è 20 euro e il menu prevede pasta al sugo di pecora o carrettiera, arrosto misto con contorno di patate al forno e insalata mista e per chiudere un buon gelato. Nel menu sono comprese le bevande, acqua e vino, e il caffè. E’ possibile un menu alternativo per vegani e vegetariani comunicandolo al momento dell’iscrizione. Prenotazioni: Niccolò (339.2408057) e Antonino (348.9304828).

A seguire ci sarà un intrattenimento con letture sul tema della Resistenza interpretate dagli attori Manola Nifosì e Luigi Monticelli e accompagnate dalla musica del coro "Cantantutticantanchio". La cena-spettacolo è in collaborazione con Radio Studio Toscana e il Comune di Campi Bisenzio.