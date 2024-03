Liber-Aliter, le iniziative

Torna l’attività di lettura del gruppo culturale "Liber-Aliter" di Lastra a Signa. Il primo appuntamento è in programma per sabato 16 marzo (ore 15.30) al Caffè della Paglia, in viale Matteotti. Nell’occasione ci sarà la presentazione del romanzo "Hoshana" (insieme a "Genealogia dei resti") di Monica Brogi, in cui la profondità dell’approccio filosofico dialoga con la ricerca e lo studio dei fossili. Un romanzo, dunque, che ci interroga sul senso dell’esistere: un senso che chiede di essere indagato e portato alla luce come un paleontologo alla ricerca di tracce preistoriche. "Hoshana, che significa ’salvaci’ (da cui ’osanna’), indica il riscatto nella verità, come atto voluto. I prossimi appuntamenti di "Liber-Aliter" saranno ad aprile con "Dalla militanza alla scienza" di Leopoldo Stefanutti e, a maggio, con "I miei passi" di Alessandra Gasparini.