L’Humanitas avvia le iscrizioni per i centri estivi

L’Humanitas Scandicci apre le iscrizioni ai centri estivi, dal 19 giugno al 14 luglio, per i ragazzi tra 9 e 13 anni, che dal lunedì al venerdì potranno svolgere molte attività: orticoltura, gioco delle bocce con la bocciofila di scandicci, corso di teatro con la compagnia Maldestro, protezione civile e corsi di primo soccorso. Ogni mercoledì ci sarà un’escursione in centro a Firenze. E sono previste anche lezioni di disegno con Skim. Poi laboratori, giochi, corsi di cittadinanza attiva, yoga e sicurezza stradale. Per informazioni e iscrizioni c’è un modulo di contatto raggiungibile dal sito web dell’associazione, oppure è possibile recarsi in sede per parlare direttamente coi volontari. Humanitas è attiva da sempre per questo genere di attività.