L’hub per associazioni. Nasce il polo congressi: "Strumento strategico"

Un polo per attrarre e accogliere associazioni da tutto il mondo. L’idea è di Firenze che ha creato un hub innovativo, il primo sul territorio nazionale, denominato ‘Florence association centre’: il progetto - promosso dalla Fondazione Destination Florence insieme al Comune di Firenze e alla Città metropolitana – offrirà una serie di agevolazioni e servizi avanzati, per facilitare l’organizzazione di eventi. In particolare verranno dati contributi una tantum sia per lo sviluppo della propria attività sia per progetti di comunicazione. La prima ad aderire al Florence association centre è l’Associazione internazionale per la ricerca sulla genetica e biologia molecolare di lievito (Aisl), la più longeva comunità` scientifica che studia la microbiologia, biologia cellulare e la genetica del lievito, presieduta dal professor Duccio Cavalieri.

Firenze vuole essere sempre più polo del congressuale: basta pensare che la città si è aggiudicata 17 candidature, per eventi che si svolgeranno entro il 2028 e che avranno un indotto stimato in 38 milioni (+17% rispetto al 2023), con circa 16mila delegati attesi.

"Con il Florence Association Centre, Firenze consolida la sua vocazione internazionale e si dota di uno strumento strategico per attrarre conoscenza, innovazione e reti di eccellenza - commenta Jacopo Vicini, assessore al turismo, fiere e congressi del Comune di Firenze -. Il Comune crede fortemente nel valore di un turismo congressuale che non solo porta economia sul territorio, ma lascia competenze, relazioni e opportunità durature per la nostra comunità".

"Con la costituzione del Florence Association Centre, la nostra Fondazione crea un programma pionieristico in Europa che rafforza ulteriormente il posizionamento di Firenze quale crocevia di cultura e sapere", aggiunge Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence.

