Lezioni su come difendersi dalle truffe con vigili, carabinieri e Angela Bagni

Proseguono gli incontri promossi dall’amministrazione comunale di Lastra a Signa per aiutare i cittadini a difendersi dalle truffe. Gli appuntamenti sono rivolti soprattutto ai più anziani, vittime predilette degli habitué delle truffe perpetrate a domicilio, fingendosi tecnici di gestori vari di luce, gas e altre utenze per entrare nelle case e poi, far man bassa di quel che trovano.

I prossimi appuntamenti (ore 17) sono il 3 marzo al circolo Mcl di Ginestra Fiorentina, il 9 marzo al teatro di Porto di Mezzo e il 15 marzo nella saletta Soci Coop al Centro Commerciale di Lastra a Signa. Agli appuntamenti parteciperanno, oltre al sindaco Angela Bagni, anche il comandante dei carabinieri della stazione di Lastra a Signa Gianni Mitridate e la comandante della polizia municipale Rosa Delvecchio.