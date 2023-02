Serate formative rivolte ai cittadini per l’apprendimento di nozioni sul primo soccorso, in particolare per i casi di arresto cardiaco e di manovre di disostruzione. Saranno presenti istruttori e volontari della Croce Azzurra che illustreranno le procedure di utilizzo di defibrillatori semiautomatici attraverso filmati e dimostrazioni pratiche. Ciascun incontro si concluderà con uno spazio per le domande e la possibilità di provare il massaggio cardiaco e utilizzo del Dae. Le serate si terranno a Pontassieve, Pelago, Rignano, Fiesole dalle 21 alle 23 a partire al 21 febbraio. Il progetto "Puoi Farlo!" è organizzato dalla Croce Azzurra. Info: 055 832441 (tasto 1) dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.