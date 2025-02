Lezioni per educare all’affettività: "Anche così si combatte la violenza"

"Semi affettivi" germogliano e producono frutti. Il progetto di educazione all’affettività e alle emozioni entra nelle scuole del Chianti per la prima volta come attività didattica e formativa per i ragazzi delle medie e soprattutto per gli insegnanti. Con un team di esperti, educatori psicopedagogici, docenti, a realizzare questo percorso. L’iniziativa prevede circle time, ascolto reciproco, giochi sulle emozioni condivise, spazi di confronto del proprio vissuto, interazioni corporee, visioni di filmati e letture di testi. Tra gli obiettivi la promozione di relazioni sane e rispettose degli altri, la costruzione di legami di fiducia tra pari e con gli adulti di riferimento, l’introduzione di un cambiamento culturale che favorisca il dialogo e l’empatia.

"L’educazione emotiva e all’affettività è fondamentale per conoscersi e conoscere meglio gli altri, promuovere relazioni basate sulla consapevolezza di sé, rafforzare i valori di fiducia, solidarietà e inclusione sui quali si incardina il nostro cammino come comunità educante" spiega l’assessore Giacomo Amalfitano. "In un momento storico complesso, segnato da fenomeni di violenza e discriminazione di genere e di bullismo, credo sia una priorità rispondere all’evidente bisogno socio-affettivo espresso dalla nostra società".

Il progetto nasce da un percorso di condivisione con l’assessora alle Politiche sociali Ilary Scarpelli e il capogruppo di maggioranza, Niccolò Masiero e vede la collaborazione con Chiantiform. Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale "Carlo e Massimo Baldini" a partire dal 17 febbraio e saranno condotti da Marta Monnecchi, docente alla Scuola-Città Pestalozzi, Delia Minì educatrice socio-pedagogica e Lia Cestra, educatrice professionale. Per poter partecipare inviare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Greve in Chianti a [email protected].

Andrea Settefonti