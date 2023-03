Lezioni di primo soccorso a scuola

La Pubblica assistenza di Campi rimanda i propri operatori tra i banchi di scuola. L’associazione di volontariato ha iniziato nei giorni scorsi un ciclo di incontri di formazione che la vedranno impegnata nelle scuole del territorio. La prima tappa è stata con il personale dell’istituto comprensivo Margherita Hack di Campi. I formatori della Pubblica assistenza di via Orly – volontari soccorritori certificati per il ruolo di formatori - hanno tenuto un incontro per spiegare regole e comportamenti da tenere in caso di primo soccorso e formato il personale docente per l’uso del defibrillatore. Ma le ‘lezioni’ della Pubblica assistenza riguardano anche gli studenti. In collaborazione con la Misericordia di Quinto, infatti, i volontari campigiani hanno tenuto una lezione di primo soccorso ai ragazzi del liceo scientifico Agnoletti di Sesto Fiorentino.