Lezioni di legalità a Compiobbi di forze dell’ordine e associazioni

Lezione di sicurezza e legalità ieri mattina nel piazzale di via Venturini, alle scuole di Compiobbi. La manifestazione ha visto la partecipazione delle principali forze dell’ordine che hanno dato dimostrazioni pratiche delle loro attività e offerto la possibilità ai presenti di provare alcune attrezzature negli stand allestiti dall’Arma dei carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco e polizia municipale. Presenti anche tutte le associazioni di protezioni civile del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Fiesole, insieme alla Pro Loco Fiesole e alla Proloco Valle dell’Arno per sensibilizzare in primo luogo gli studenti e i cittadini tutti sul tema della legalità e avvicinare al mondo del volontariato. Si replicerà a Caldine sabato 13 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30, per continuare a Fiesole davanti al parcheggio di via Pelagaccio e al Campone di Borgunto venerdì 19 maggio.