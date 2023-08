"Lezioni di inglese o di musica per rendere attraente Panzano"

"Organizzare lezioni integrative di inglese. O di musica visto che accanto c’è la scuola della Filarmonica e i bambini potrebbero approfittare di loro insegnanti e strumenti". Sono due proposte che Fabio Baldi, consigliere di Viva Cittadini per Greve avanza per rendere attrattiva la Primaria che a settembre rischia di non avere la prima. "I numeri per la conferma della classe cambiano di continuo. Ora i bambini fra iscritti e potenziali iscritti, sembrano essere 11" Per Baldi però "è mancata l’attenzione nella programmazione e la progettualità per rendere attrattiva la scuola". A difesa della scuola c’è stata una "grande mobilitazione di cittadini e c’è l’impegno di tutte le forze politiche per trovare i numeri sufficienti ad formare la prima elementare". Tuttavia "dalle ricerche fatte in collaborazione con i nostri rappresentanti in Metrocittà, nell’approvazione del dimensionamento scolastico provinciale non c’è traccia della chiusura di Panzano".