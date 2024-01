Lezioni anti truffa in parrocchia

Ha il curioso titolo di "Assapello!" il ciclo di incontri, organizzato da Avis Sesto Fiorentino e Associazione culturale S1gn3d, che prenderà il via martedì alla parrocchia di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule in piazza San Bartolomeo per concludersi il 4 giugno. In calendario 19 serate, a cadenza settimanale e ingresso libero, tenute da professionisti di diversi settori che riguarderanno i temi più diversi e, in molti casi, forniranno indicazioni utili per non cadere in truffe ed inganni sempre più sofisticati. Il primo appuntamento (martedì 30 dalle 20,45), sarà dedicato al tema dell’indipendenza finanziaria femminile e vedrà come relatrice la dottoressa Angela Verderame. Il 6 febbraio l’incontro, dal titolo suggestivo "Al buio tutti i gatti sono bigi", fornirà invece una serie di notizie e indicazioni utili per non "impigliarsi nella rete informatica". Il pubblico presente potrà rivolgere domande ai relatori.