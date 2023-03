Lezione di parole con la scrittrice Sara Gazzini

"Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto". E’ questa celebre frase di Italo Calvino a illustrare il workshop di scrittura in programma sabato primo aprile prossimo, dalle 10 alle 17, al circolo Mcl Dario Del Bene di via Pisana. A tenere le redini del corso (le cui iscrizioni sono ancora aperte via mail all’indirizzo [email protected]) sarà la scritrice fiorentina Sara Gazzini, tutto nota al grande pubblico sia grazie al successo dei suoi romanzi sia grazie alla pagina Facebook ’La Gazza’ che, dal 2015 a oggi, ha raggiunto centinaia di migliaia di fan.

Nel workshop si affronteranno le domande essenziali per chiunque tenti di affacciarsi al magico mondo della scrittura: come si scrive un racconto? Come si crea una trama? Come si caratterizza un personaggio? Come si struttura un dialogo?

A questo, e a molto altro, cercherà di dare risposte Sara Gazzini, che già ha ottenuto grande successo con il suo recente corso di scrittura emozionale. E dunque si partirà dai grandi narratori della letteratura italiana, cercando di carpire i segreti del loro successo migliorando allo stesso tempo il modo di usare le parole. Si parlerà del valore fondamentale dell’incipit, del dilemma, del colpo di scena quando serve, del mistero. Insomma, un’analisi a tutto tondo su quel che serve ad attirare il lettore in un racconto, su quello che non può mai mancare. Sara Gazzini lo sa fare bene. E ora lo spiegherà.