Lezione d’America. La storia di un mondo attraverso lo sport

Ci sono alcuni libri che fanno da spartiacque nella storia della letteratura, oltre che in quella di ognuno di noi. Libri che segnano un confine, vanno oltre e diventano un metro di paragone per tutti coloro che vogliono provare a camminare sullo stesso sentiero. Questo è "Friday Night Lights" (66thand2nd, riedizione 2015), le luci del venerdì sera, il vero capostipite della letteratura sportiva, usata per raccontare molto di più di quello che accade in un campo da gioco, usata per raccontare una società, un Paese, un mondo, in questo caso l’America: "Friday Night Lights", poi diventato anche un film e una serie tv, è lo storytelling prima che venisse codificato lo storytelling.

Questo libro, che non è un romanzo ma un reportage dall’America più profonda, emoziona anche prima della lettura: l’autore è H.G. Bissinger, detto Buzz, già premio Pulitzer nel 1987 per un’inchiesta sulla corruzione a Philadelphia, la sua città. Poco dopo, nel 1988, decide di prendersi un anno di aspettativa e di andare a Odessa, West Texas, fra le prime dieci città più pericolose d’America. Ci va per raccontare come e perché – in quella terra bruciata dal sole e da un’industria petrolifera a pezzi – un’intera città ritrovi forza e coraggio solo attraverso la squadra del liceo locale, i Panthers della Permian High School. Aperta parentesi: in America i campionati liceali sono una cosa impressionante e in certe comunità, come nel West Texas, diventano quasi una religione laica, richiamando allo stadio per le luci del venerdì sera (perché nel weekend giocano i grandi e i professionisti) anche 20mila persone. Come lì a Odessa.

Bissinger racconta la vita di un comunità che ritrova il senso del suo essere solo su un campo di football, superando per una sera i drammi di un’economia devastata, di uno scontro sociale sempre più aspro, di vite di diciassettenni destinate al macero a meno che il Dio dello sport non decida di porre la sua mano sulla tua fronte. Come diceva lo scrittore Kurt Vonnegut "il football è una maschera che rende tutto migliore, perché nasconde lo sporco e gli incubi che viaggiano ogni giorno con noi". E’ un libro che racconta l’America molto meglio di tanti altri autori ben più noti e che, uscito nel 1990, mantiene intatta tutta la sua forza narrativa. Bissinger si concede al lettore in modo così superbo da far dimenticare più volte che non si sta leggendo un romanzo, ma qualcosa di vero, tangibile. Volete sapere cosa è l’America? Volete capire le origini delle sue contraddizioni, i perché delle sue spaccature? Ma anche la sua bellezza ingenua? Leggete questo libro.

H.G. Bissinger

Friday Night Lights 66thand2nd