Lezione ambientale dell’ex insegnante Anna Sarfatti

Si parla di educazione ambientale con Anna Sarfatti (foto) oggi alle 17 alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze. Fiorentina, pedagoga, insegnante nella scuola dell’infanzia e primaria, dal 2011 si dedica totalmente alla scrittura di narrativa e poesie, per poi raccontare con parole adatte a tutte le età temi importanti come le pari opportunità, il diritto all’uguaglianza, il rapporto tra diritti e doveri, la promozione della pace, la conoscenza di eventi storici fondamentali per la formazione democratica. Ha scritto anche sull’educazione ambientale e proprio su questo incontrerà bimbi e adulti a Tavarnuzze partendo da due suoi libri: "Come stai, fiume?" e "Il Lorax di Dr. Seuss". L’incontro di oggi si intitola "Semini-Amo", è gratuito con prenotazione obbligatoria al centralino dell’associazione di piazza della Repubblica.

Ma.Pl.