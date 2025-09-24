L’export traina l’economia toscana. Incognita dazi, ma il fatturato tiene

FIRENZE

Fatturato pressoché stabile nel 2025, in Toscana, (-0,2% rispetto al 2024, contro il -0,4% nazionale), anche se in parte condizionato dall’aumento dei costi di energia, materie prime e personale. Il dato emerge dal Market Watch Toscana, studio elaborato da Banca Ifis e presentato ieri durante Innovation Days, il roadshow de Il Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con Confindustria a Firenze. Secondo la ricerca, meccanica e tecnologia si confermano motori dello sviluppo regionale, con incrementi di fatturato superiori all’1%. Comparti storici come moda e automotive mostrano, al contrario, segnali di debolezza. Distintiva la propensione all’esportazione, grazie alla qualità dei prodotti manifatturieri, agroalimentari e farmaceutici: il 55% delle imprese toscane esporta parte della produzione contro il 44% della media nazionale. Nel 2024 c’è stata un’accelerazione del +13,6%, più del Centro Italia (+4,0%) e di tutto il Paese (-0,4%). La vivacità del tessuto imprenditoriale locale si riscontra anche nelle attività di M&A (fusioni e acquisizioni): 89 operazioni registrate in Regione lo scorso anno, il 7% del totale nazionale.

Il 5% delle aziende toscane ha in programma l’acquisizione di nuovi business, con le medie imprese che mostrano una propensione doppia. Chi programma la crescita per linee esterne è disposto ad aprire il capitale dell’azienda a terzi nel 36% dei casi. "Il 2025 si sta rivelando ricco di incognite per le imprese italiane e, quindi, anche toscane – ha detto Andrea Berna, responsabile Commercial Banking di Banca Ifis –. La regione sconta difficoltà in alcuni settori strategici come il tessile e l’automotive, anche a causa della congiuntura internazionale e dei dazi. Ciononostante, notiamo come le aziende del settore prevedano un fatturato annuo sostanzialmente stabile. Si tratta di un trend reso possibile da almeno tre fattori: la propensione all’innovazione, la capacità di adattarsi nell’export e la disponibilità a guardare nuovi ambiti di sviluppo come l’implementazione dell’AI nei processi produttivi.

Questo, unito alla vivacità di alcuni settori d’eccellenza come la nautica, fa sì che la Toscana si confermi una delle regioni di riferimento dell’economia italiana. Come Banca Ifis siamo presenti con due filiali, a Firenze e Pisa, e abbiamo accompagnato le realtà locali nei loro piani di crescita, ma anche un progetti di finanza straordinaria".

"Innovation Days" è stato organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Toscana Centro e Costa, Confindustria Innovation Hub e Firenze Fiera, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 Ore. Main partner Banca Ifis e Tim Enterprise; official partner Audi e Sace; partner istituzionale è Cdp.

Lisa Ciardi