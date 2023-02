L’ex preside del Miche "Violenti anche a sinistra Ma nessuna condanna"

di Emanuele Baldi

"Tra il 2005 e il 2012, quando ero preside del Michelangiolo, le violenze erano tutte di matrice anarchica e i cosiddetti collettivi di sinistra non disdegnavano affatto di usare mezzi verbalmente e fisicamente violenti...". Posizione ruvida quella dell’ex dirigente del ’Miche’, Massimo Primerano (nella foto), che ha digitato la sua riflessione sotto un post del sindaco Dario Nardella legato ai fattacci di via della Colonna di sabato scorso ribaltando l’approccio alla questione pur restando fermo nella dura condanna al pestaggio.

Primerano il video delle botte dei giovani di destra fa effetto

"Le immagini dei ragazzi di sinistra a terra presi calci sono allucinanti, una violenza da condannare con forza. E solo una prof è intervenuta a dividerli".

Nessuno li ha difesi dalla furia dei rivali

"Vedere dei ragazzi pestati da un gruppo più numeroso e non intervenire a proteggerli è assurdo. Io mi sarei subito buttato".

Lei conosce bene il Miche e parla di un clima politicamente ’pesante’ che si respirava nei corridoi del liceo alcuni anni fa. E i responsabili di quel clima erano i collettivi

"Sì ma fuori dalla scuola non se n’è quasi mai saputo nulla. C’era spesso tensione, specie in autunno durante le occupazioni. Ricordo quella del 2007".

Cosa successe?

"Gli occupanti aprirono una porta di servizio e fecero entrare un’orda di persone".

E...?

"Sfasciarono tutto, ci furono 5mila euro di danni. Poi ci fu il 2009...".

Ci racconti

"Elezioni amministrative. Al tempo avevo un ottimo rapporto con i collettivi tanto che concessi loro un’aula per incontrarsi".

Vada avanti

"A quelle riunioni parteciparono anche soggetti esterni alla scuola. Successe poi che fu incendiato un gazebo di Giovanni Galli, all’epoca candidato del centrodestra per la poltrona di sindaco. Presi una posizione forte dicendo che al Michelangiolo si dialoga e non si pianificano azioni eversive. Non l’avessi mai fatto..."

La presero di mira?

"Lo slogan divenne ‘Primerano fascista’, mi minacciarono, mi distrussero lo scooter. Nei corridoi del ’Miche’ comparve una scritta che credo sia ancora lì".

Cosa diceva?

"“Primerano attento, ancora fischia il vento”".

Le istituzioni le furono vicine?

"Non proprio"

In che senso?

"Tanti politici mi telefonarono e mi scrissero messaggi di solidarietà. Poi però il giorno seguente leggevo puntualmente dichiarazioni di senso opposto. E questo successe anche quando denunciai 22 ragazzi per interruzione di pubblico servizio. Solidarietà via sms, poi però... anche in consiglio comunale ricordo frasi tipo: “Però sono ragazzi...“.

A cui insomma va perdonato tutto. Anche le bandiere della Jugoslavia di Tito sventolate martedì durante il corteo?

"Non ho visto nessuno indignarsi per chi inneggia alle Foibe dove furono uccise migliaia di persone".

Insomma lei vorrebbe che, al di là della politica, si condannasse la violenza in generale?

"Sì, non mi è piacuta la fretta di prendere posizione, di parlare di squadrismo quando ancora attendiamo l’esito delle indagini. Ho apprezzato che il sindaco Nardella sia andato a parlare con i ragazzi ma avrei preferito che al posto di parlare di fascismo avesse condannato ogni forma di violenza in generale".