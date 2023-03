L’ex Gkn sfila dall’ex Fiat alla Fortezza "Cassa retroattiva, chiederemo i danni"

di Barbara Berti

"Valuteremo se impugnare la concessione della cassa straordinaria retroattiva E se agire per vie legali per danno professionale e psicologico". Dario Salvetti della Rsu della ex Gkn, ora Qf spa in liquidazione apre a più soluzioni per tutelare la ex Gkn e i suoi lavoratori "perché dopo 20 mesi la situazione è sempre più preoccupante: l’unica decisione politica presa in tutto questo tempo è concedere una cassa retroattiva a una società in liquidazione" come ha spiegato durante l’audizione in Parlamento di martedì scorso e come ribadisce in occasione della presentazione della manifestazione del 25 marzo con orario di inizio alle 14 davanti all’area ex Fiat di Novoli, all’incrocio tra viale Guidoni e via Forlanini: non una scelta casuale ma un preciso riferimento alla storia della fabbrica.

"Sarà un corteo pacifico, colorato e popolare" aggiunge presentando l’evento in Palazzo Vecchio, per iniziativa del gruppo Sinistra Progetto Comune in Consiglio comunale a Firenze. "Questa è un po’ la nostra seconda casa" aggiunge il collega Matteo Moretti ricordando ‘l’occupazione pacifica’ di novembre scorso "quando siamo usciti dal Comune con le promesse che sarebbero arrivati gli stipendi e un altro imprenditore".

Ma da allora la situazione non è cambiata: gli operai continuano a non ricevere i compensi dovuti e neppure i cedolini delle buste paga. "Siamo in un limbo. Oggi Gkn è il clamoroso e vergognoso sequestro di contratto nazionale e stipendi per piegare l’assemblea permanente e per ottenere i licenziamenti di fatto e svuotare lo stabilimento" dice Salvetti. Per tutelarsi, i lavoratori stanno ricorrendo per vie legali: al momento sono circa 150 i decreti ingiuntivi presentati dagli operai. E proprio oggi in Tribunale ci sarà la prima udienza del primo ricorso avanzato dalla proprietà. Un’azione che non destabilizza gli operai dal loro obiettivo: attuare la riconversione industriale al servizio di 300 posti di lavoro e dell’intera comunità. "Lo hanno chiesto 17mila cittadini nella consultazione popolare autogestita e la campagna crowdfunding per la nascita della fabbrica pubblica e socialmente integrata ha già superato i 18mila euro" dicono Moretti e Salvetti ricordando che i "piani industriali li abbiamo: produzione di rinnovabili senza litio e silicio, quindi sganciati dalla filiera estrattiva che impatta sul sud del mondo e cargo bike per il trasporto merci green".

Sul fronte della lotta di piazza, il corteo di sabato prossimo di ora in ora trova nuove adesioni. " I lavoratori Qf-ex Gkn e il sindacato hanno diritto ad avere risposte, Governo e Qf devono fornirle" fa sapere il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi, assicurando la sua presenza. Dalla partenza il corteo attraverserà il Ponte di Mezzo e si dirigerà verso piazza Dalmazia, proseguendo per via Corridoni e via del Romito, infine scendendo verso la Fortezza facendo il giro del complesso e arrivando ai Giardini.