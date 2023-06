L’ex albergo occupato Stanze sudicie piene di rabbia "Quel posto è una bomba"

di Emanuele Baldi

Sul tavolo accanto ai letti disfatti – fotogramma essenziale di vite vissute sul crinale frenetico di quotidianità ai margini della società, di fughe da fermo per sfangare le giornate e mettere insieme un pugno di euro per pane e latte – c’è un peluche. È un coccodrillo verde. E una borraccia con Minnie che fa la smorfiosa disegnata su e una gatta rosa di plastica con il sorriso sbilenco.

Sono i balocchi di Kata, Kataleya Alvarez. Ma ora lei non può giocarci. Non può farlo da sabato pomeriggio, da quando questo germoglio di donna di 5 anni con gli occhi dolci e giganti, si è volatilizzata, eclissata come un disco volante. Sparita. Agli sguardi e dagli sguardi di tutti senza che nessuno vedesse nulla, da questo squarcio di mondo sbilenco che è un albergotto di tre piani in disuso, l’Astor – occupato dal settembre 2022 da famiglie d’ogni etnia (ungheresi, rumeni, peruviani, ma anche italiani) – nel corpaccione del quartiere popolare di Novoli, quadrante nord di Firenze, il più tosto e difficile della città.

Kata vive qui, in una stanzetta in fondo a un corridoio lercio, con la mamma Katherine, prima commessa in un Carrefour del centro ora donna delle pulizie, e il fratellino che ha un paio d’anni più di lei. Il babbo Romerio è in carcere per furto. Vite sfilacciate ma cariche di umanità, fatte di gente con facce che non nascondono nulla mai, siano lacrime o felicità, sia dolore cupo come quello che ieri ha spinto Julia, amica del cuore di Kathrine, a prendere a cazzotti con le nocche nude, nella città deserta e in braghe al mare, la facciata di un palazzo per la disperazione dell’ennesima speranza inghiottita dal vuoto della realtà, e cioè il video diffuso via social tempo zero sugli smartphone della grossa comunità peruviana fiorentina dove compariva una bimba assieme a un uomo che sembrava Kata ma non lo era. Dalle finestre del vecchio Astor, con le pareti di quel rosa spento e demodé dei vecchi alberghi, gli interruttori dorati, le mattonelle per terra, ogni tanto si affaccia qualcuno per poi ritirare subito la testa dentro.

È una trincea questo scatolone di cemento, un tempo albergo a buon mercato e oggi grumo di disperazione, cazzotti, sguardi torvi, notti fradicie di birra. Umanità a tranci e manovolanza sociale, utile a volte ad accaparrarsi spazi migliori – fossero anche un paio di metri quadri in più per moglie e prole e l’assenza certificata di piattole – ritagliandoseli con la forza. La famiglia Alvarez si era accaparrata una stanza che, pare, facesse gola ad altri. Letti, luce, un comò dove spunta un documento giudiziario, che forse racconta i guai con la giustizia del padre di Kata, gli zainetti dei bimbi, la Tachipirina in sciroppo.

"C’era stata una scazzottata alcune notti fa, qualcuno ce l’aveva con loro, forse dei rumeni" raccontano in strada. Qualcuno che voleva quella stanza pare. E qui, in questi corridoi un tempo solcati dai trolley dei turisti meno danarosi di quelli che alloggiano in riva d’Arno e oggi ridotti a anfratti impastati di perdite d’acqua e cocci di vetri, legalità e dialogo disegnano traiettorie tutte loro, incomprensibili ai più. Di certo al quartiere che ospita i disperati dell’Astor. "È assurdo che la gente viva così, quel posto è una bomba a mano, è tutto fuori regola" scuote la testa Vanna, residente in là con gli anni che ha visto il quartiere vivere stagioni migliori.