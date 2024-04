L’evento social di Cecilia Del Re per le comunali

Oltre al tandem – iniziativa ancora in corso per i rioni fiorentini – la leader di Firenze Democratica Cecilia Del Re lancia un evento social, su Facebook, con l’obiettivo di affermare "che un modello diverso di amministrazione è possibile". L’appuntamento è per oggi, con inizio alle ore 15, sui social di Del Re e di Firenze Democratica. In attesa di scoprire quali saranno le mosse in vista delle comunali – Del Re sostanzialmente può correre da sola, allearsi con Iv o con Tomaso Montanari -, l’iniziativa vuole cercare di riavvicinare i fiorentini alla politica. Il tutto grazie anche alla collaborazione con Prossima Democrazia, associazione fiorentina che opera in tutta Italia per promuovere la cultura della partecipazione e l’adozione di strumenti che facilitino il coinvolgimento diretto dei cittadini. Del Re che illustrerà in che modo e attraverso quali strumenti Firenze Democratica intende procedere nella direzione dell’apertura e dell’ascolto costante. Tra i temi che saranno toccati, si spiega dall’entourage di Del Re, "il bilancio partecipato, le assemblee cittadine, un maggior maggior decentramento con maggiori responsabilità agli eletti nei consigli di quartiere". "Questo è un appuntamento per noi molto importante – sottolinea Del Re – perché rappresenta il modello di governo che noi intendiamo applicare a Firenze. Un governo realmente partecipato, fatto di assemblee aperte, di trasparenza".

N.C.