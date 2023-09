Prosegue fino all’11 settembre, con un notevole impegno dei volontari, "Misericordia in festa" kermesse di fine estate promossa dalla Misericordia di Sesto in piazza San Francesco dove ha sede la Confraternita. L’iniziativa, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di mezzi e ausili per i servizi della Misericordia, propone, accanto agli stand gastronomici e alla pizzeria-ristorante, anche iniziative di intrattenimento: questa sera alle 21,15, ad esempio, la compagnia Namastè sarà sul palco con la commedia teatrale "La veglia sull’aia" seguita, domani con lo stesso orario, dalla messa in scena della goldoniana "La Locandiera" a cura della compagnia Metropolis. Spazio alla sfilata delle rificolone, venerdì 8, mentre il giorno dopo si annunciano presenze da ‘tutto esaurito’ per il duo Alessandro Paci & Kagliostro e le loro divertenti gag. Domenica via alla prima edizione del "Mercatino degli hobbisti" prima della Messa in piazza.