Letture sui social per la festa della Liberazione

Il Comune di Greve celebra la festa del 25 aprile con la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti del capoluogo, Strada, Panzano, La Panca, San Polo. Inoltre alle 18 dalle pagine Facebook e YouTube del comune saranno trasmesse alcune letture degli attori della Compagnia l’ultima fila. Deposizione delle corone anche a Barberino Tavarnelle ai monumenti di Vico d’Elsa, Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa (Largo caduti nei lager), San Donato in Poggio, Sambuca, Pratale, Marcialla in piazza Matteotti a Tavarnelle con la partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi di Marcialla. Giovedì al Teatro della Società Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio la rappresentazione teatrale del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze dell’Istituto Comprensivo Don Milani "La memoria non basta" a cura di Massimo Salvianti. Il calendario delle manifestazioni si conclude sabato alle 10:30 con la presentazione del libro di Leonardo Giani "Il primo passo" presso la biblioteca comunale "Ernesto Balducci" di Tavarnelle con il coinvolgimento dei gruppi di lettura del territorio.