Lettura e musica nello spettacolo inspirato all’opera di Italo Calvino

Un reading musicale che, alle letture degli attori Andrea Bruni e Alessia De Rosa, aggiunge le musiche dal vivo del musicista e compositore Pejman Tadayon, fra i massimi esperti di musica persiana e sufi, e la voce evocativa di Barbara Eramo. Un mix suggestivo lo spettacolo "Le città invisibili" da Italo Calvino che, questa sera alle 21,15, sarà in scena, in anteprima nazionale, sul palco all’aperto della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. "Non è mai semplice dare vita alle parole del Maestro Calvino – spiega Andrea Bruni –. È semplice invece perdersi nella magia che creano. Al di là del significato c’è un suono più profondo che muove il corpo. Dopo la fortunata esperienza sulla messa in scena musicale di ‘Marcovaldo’, che ha segnato l’inizio della nostra collaborazione con La Filharmonie, abbiamo deciso di affrontare il testo forse più alto e magico della produzione di Calvino. L’idea è di creare un’esperienza sensoriale, che assecondi la sensazione che Marco Polo e Kublai Khan siano in fondo voci della stessa coscienza collettiva". Nel testo, infatti, il grande imperatore Kublai Khan chiede a Marco Polo di raccontargli la vastità del suo impero: città straordinarie, dalle infinite forme, fondate su desideri e ricordi. Bruni e De Rosa rappresentano i due personaggi sfumando uno nell’altro, in una forma di dialogo interiore sulla forza dell’immaginazione e sul senso del racconto. Produzione La Filharmonie, in collaborazione con Zera nel centenario della nascita di Italo Calvino. Ingresso 12 euro (ridotto 10 euro sotto 25sopra 65 anni). Prenotazioni su https:bit.lypalco23 o al numero 055.4496851. Nell’ambito della rassegna "Un palco in biblioteca".

Sandra Nistri