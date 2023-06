Lettera Aperta al Sindaco Nardella, Un Luogo Degno per la Preghiera dei Fedeli Musulmani

Una lettera aperta per chiedere al sindaco di Firenze Nardella un luogo degno per la preghiera dei fedeli musulmani che, per i promotori, non è quello in via Martiri del Popolo che la comunità islamica sta acquistando con i suoi fondi. Una lettera che è stata discussa nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri in piazza dei Ciompi e nel corso della quale è stata lanciata anche una petizione per chiedere a chi di dovere che si impegni per trovare una soluzione più adeguata. A promuoverla è un gruppo di proprietari di immobili e abitanti della strada che, a lavori ultimati, ospiterà la nuova moschea. I promotori dell’assemblea "non sono contrari a nuovi spazi di culto e di aggregazione, ma riteniamo che esistano altre aree più idonee", sottolinea Matteo Innocenti, proprietario di un immobile adiacente e portavoce del gruppo di abitanti.

R.C.