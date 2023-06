L’eterna lotta per un tetto Sessantadue sgomberi messi a segno dal 2014 La mappa della battaglia

Sessantadue sgomberi negli ultimi 9 anni che hanno coinvolto più di mille persone in tutta la città. In pratica uno ogni sei mesi. Con una decina di immobili ancora occupati. È il bollettino della guerra che dal 2014, anno di insediamento della giunta Nardella, a oggi ha visto impegnato Palazzo Vecchio da una parte e l’esercito di occupanti, spesso guidati dal Movimento di Lotta per la Casa, dall’altra. Le tappe dei campi di battaglia hanno nomi dietro i quali, negli anni, si erano scavati un tetto anche gruppi di 150 persone. Come quelle che vivevano nella storica occupazione al 6 di via Slataper allo Statuto.

Oggi, al posto di quell’ombelico di disagio, è nato un centro di accoglienza. Ma anche le 140 che occuparono l’ex collegio Alla Querce, passando per gli oltre 70 dell’ex ospedale militare di Monte Oliveto o i quasi 200 di via Panciatichi a Firenze Nova. Oppure quelli di un altro hotel, stavolta il Concorde sempre a Novoli. Numeri che rendono l’idea di quanto la lotta per la legalità abbia impegnato il Comune che, oggi deve comunque farei contri, oltre che con l’ex hotel Astor anche una una decina di edifici occupati a scopo abitativo. Il carico umano più grosso è quello che vive all’ex mobilificio Becagli nell’area industriale di Castello. Nella lista ci sono anche via Toselli, l’ex deposito dei carburanti in via della Torre, le ex officine Ogr alla Leopolda, una piccola parte del Lotto Zero nell’area del Cavalaccio.

Ma anche alcuni appartamenti in via Monteverdi, a un passo dall’Astor. Poco, rispetto ai luoghi dove il Comune è riuscito a intervenire con il via libera al sequestro degli immobili della magistratura e l’intesa con forze dell’ordine Gli ossi più duri, forse, sono stati l’ex ospedale del Monte Oliveto, una delle più vecchie occupazioni e via Slataper. In quest’ultima le operazioni per offrire accoglienza ai 150 occupanti di nazionalità somala ed eritrea, durarono giorni. Un percorso delicatissimo, perché dopo la forza pubblica, serve la mano tesa: un letto fra uno dei 1.200 a disposizione di Palazzo Vecchio, ma soprattutto un percorso di accoglienza e inclusione che riesca a rendere autonomi gli occupanti. Il primo passo, per loro, è accettare. Tutti i 62 sgomberi sono stati coordinati personalmente dall’assessore al Welfare, Sara Funaro che in questi giorni respinge con forza le accuse al Comune di aver trascurato il tema.

"Sul tema dell’illegalità - spiega - vogliamo dare segnali molto forti e chiari. Il nostro impegno non è solo intercettare dove ci sono situazioni gravi, ma anche accompagnare in tutto il percorso di verifica delle singole situazioni delle persone per mettere loro a disposizione un percorso di accoglienza. Lo sforzo è enorme, ma il primo passo è che le persone accettino". Uno sforzo messo in dubbio, in questi giorni dai consiglieri della Lega che proprio per oggi avevano annunciato un presidio davanti all’ex hotel Astor, poi annullato nella serata di ieri.

L’annuncio però aveva fatto infuriare l’assessore che ha commentato. "Siamo alle comiche. Vanno a San Jacopino a dire che è inaccettabile che l’ex Astor non sia stato ancora sgomberato e quindi la pensano come noi. Ai ministri e alla Lega diciamo: vi svegliate? Noi ci occupiamo del recupero sociale ma voi vi decidete o no a riportare la legalità laddove non c’è come vi chiediamo noi? La Lega fa sciacallaggio politico mentre tutti lavorano senza sosta e con apprensione per la scomparsa della piccola Kata, che è la nostra priorità".

cla.cap