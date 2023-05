L’età della popolazione Il Quartiere 3 è il più anziano

Qual è il quartiere più ‘anziano’ di Firenze? Secondo i dati dell’ufficio statistica del Comune di Firenze (con numeri aggiornati a marzo 2023) è il Quartiere 3 (Gavinana e Galluzzo). Non si stratta di storicità monumentale, bensì anagrafica. Nel Quartiere 3 ci sono 2,84 anziani per ogni under 14 (284,2 l’indice di vecchiaia), nel Quartiere 5 il numero scende a 2,48 (248,1 l’indice calcolato), il che lo rende l’area più giovane della città.

La zona che si avvicina a Galluzzo e Gavinana è Campo di Marte. Nel Quartiere 2 sono infatti 2,75 gli anziani per ogni giovanissimo. Il secondo quartiere più giovane risulta invece essere il numero 1. Nel mezzo, c’è il Quartiere 4 (Isolotto e Legnaia), la cui popolazione residente risulta avere 2,60 anziani per ogni giovane al di sotto dei 14 anni (260,5 l’indice di vecchiaia del quartiere). Nel complesso, nel territorio della provincia di Firenze (dati inizio 2022) risiedono più di 250mila persone con più di 65 anni, pari al 26% della popolazione totale (987 mila residenti).