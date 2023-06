L'Estate della Grande Invasione, Firenze e l'Italia vivono il Record di Turisti di Sempre

Potremmo chiamarla l’Estate della Grande Invasione. Passando dalla stazione, camminando per le strade del centro, si ha netta la sensazione di essere davanti a un’onda turistica di dimensioni mai viste prima. E sono le statistiche a dirci che l’impressione non è sbagliata: secondo l’istituto Demoskopica quest’estate saranno infatti 442 milioni le presenze di turisti in Italia con una crescita monstre del 12% rispetto al 2022. Un dato record, visto che è anche maggiore dell’1% rispetto al 2019, anno pre covid che registrò il numero più alto di turisti. Per questo, l’estate del 2023 sarà ricordata a Firenze come l’estate col maggior flusso turistico di sempre. L’estate della Grande Invasione, appunto. Ora: in un luogo riottoso a molte cose, non stupisce la protesta e l’ira di chi continua a considerare il turismo come una moderna forma di peste che attacca indiscriminatamente ogni forma di vita. Ma ciò è un errore. Perché Firenze senza turisti è un nonsense. Un luogo dell’irragionevole.

I danni veri della peste li vedemmo infatti ai tempi della pandemia, con quelle piazze vuote manifesto di bellezza sterile e impotente. Rimpiangere quel vuoto e quei silenzi è solo una posizione elitaria e snobistica di chi non vive la realtà. Perché a Firenze comunque la si pensi il turismo è vita. E’ segnale solare di futuro e termometro di salute. Preoccupiamoci e indigniamoci casomai per altro. Preoccupiamoci perché anche i posti di lavoro stabile siano tornati al livello del 2019 e indigniamoci per il troppo precariato.

Battiamoci perché i prezzi non debordino e il flusso di soldi che arriva sia reinvestito anche sulla città. Vigiliamo perché le regole della convivenza siano rispettate e, nel caso di infrazione, sanzionate senza lassismo. Ma prendersela tout court con il turismo è davvero un qualcosa che va contro lo spirito fiorentino. Perché Firenze è stata grande quando non ha avuto paura del futuro ma lo ha sfidato per poi gestirlo. Ecco, nel caso è questo che manca oggi. Un disegno comune, un progetto, una forza regolatrice. Ma, ahimé, guardando anche altre città ad alta attrazione turistica, da Venezia a Roma, si ha come l’impressione che questo sia un deficit del tempo. Una mancanza del Paese. E che il turismo non sia la malattia ma solo una delle tante cartine di tornasole che lo svela.