L’estate degli sgomberi Sequestrato immobile occupato da antagonisti

di Pietro Mecarozzi

Stessa strada, stesso epilogo. Ieri mattina la Direzione distrettuale antimafia ha incaricato la digos all’esecuzione del sequestro e dello sgombero di una palazzina in via Ponte di Mezzo 27 , proprietà dell’Asl Toscana centro, occupata dal 2015 da antagonisti appartenenti al Collettivo studentesco universitario. Sulla stessa via, pochi giorni fa, un altro edificio era stato sgomberato dalla presenza di anarchici del gruppo ’Corsica 81’, che per protesta si erano barricati per tre giorni sul tetto dello stabile.

Dinamica che questa volta non si è ripetuta, in quanto la digos ha agito preventivamente, anticipando le mosse degli occupanti e bloccando la via di fuga sul tetto (dove erano già pronti viveri di prima necessità, coperte e materassi per un eventuale picchetto in alta quota).

Alle sei di mattina, coadiuvati dai vigili del fuoco e da un elicottero della polizia, i ’manovratori di corda’ – di stanza nel reparto mobile di Padova – si sono infatti arrampicati sul tetto dell’edificio impedendo ai militanti di arrivarci.

Un intervento speciale è servito anche per entrare nello stabile: all’ingresso gli agenti della digos hanno trovato un sistema antintrusione, con due grossi pali di ferro che, una volta chiusa la porta principale, avrebbero barricato lo stabile andando a infilarsi in appositi fori ricavati nel muro.

All’interno dell’immobile, al momento dell’irruzione, si trovavano otto occupanti, tutti identificati dalle forze dell’ordine. Mentre fuori un gruppetto di studenti e antagonisti si è radunato in presidio nelle vicinanze, in piazza del Terzolle, seguendo le operazioni, disturbando il traffico e appendendo uno striscione con scritto ‘Il diritto allo studio non si tocca. Il diritto alla studio non si sgombera’.

Dall’altra parte, invece, l’Asl Toscana centro – tornata in pieno possesso dell’immobile – spiega che verrà ripreso il percorso che prevede di destinare gli appartamenti ai cittadini con bisogni complessi di salute mentale residenti nei territori aziendali (Empoli, Prato e Pistoia).

L’azione di ieri, spiega la procura, viene collocata "nel quadro di una più ampia azione concertata con l’autorità di pubblica sicurezza, al fine di coniugare le esigenze investigative e quelle di ordine pubblico, e che ha visto l’esecuzione di plurimi decreti di sequestro preventivo di edifici occupati". Tra questi, il 17 giugno scorso, anche l’hotel Astor di via Maragliano dove è scomparsa la piccola Kataleya. Plaude all’operato delle forze dell’ordine anche il Viminale: "Riprova di come proseguano in tutto il Paese le azioni per impedire nuove occupazioni e liberare gli stabili già abusivamente occupati", spiegano.