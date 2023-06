L’"Estate a Pontassieve" è servita Cinema, teatro, musica, eccellenze

di Leonardo Bartoletti

Cinema, teatro, musica ed eccellenze del territorio. Parte ‘Estate a Pontassieve’, evento che per i mesi estivi propone un ricco calendario di eventi in programma sul territorio, dal cinema alla musica fino alle degustazioni, passando per teatro, musica classica o i concerti del Festival Passaggi che vede chiese, ville, pievi e fattorie protagoniste, alla riscoperta di luoghi realmente preziosi dei quali il territorio è cosparso. Tanti poi gli appuntamenti con Jazz in fattoria, la manifestazione che torna con i suoi concerti Jazz al tramonto accompagnati da degustazioni di eccellenze locali nelle fattorie del territorio, in collaborazione con il consorzio Chianti Rufina e la scuola di Musica comunale. Estate è anche stagione di cinema all’aperto, con Cinema sotto le stelle, con sette proiezioni ogni martedì dall’11 luglio. Gli appuntamenti con il cinema quest’anno raddoppiano con la programmazione nello spazio aperto alle muratine che propone altre cinque serate.

Teatro per bambini e non solo al Fossato con Apriti cielo, teatro festival con spettacoli pomeridiani e serali da giovedì 13 a domenica 16 luglio, ma anche un prefestival dal 10 al 12 luglio.

Novità di questa estate è invece Pontassieve Centro di Vino. Una serie di visite guidate alla scoperta di Pontassieve con degustazione di vini e prodotti gastronomici.

Due tipologie di tour, completamente gratuite, alla scoperta del Borgo e del Castello. Completano poi l’offerta gli eventi di settembre con l’Utopia del buongusto alle muratine ed il Festival piazza dei popoli.

Per tutta l’estate sempre aperti gli spazi del Baraonda Estate al Parco, al parco fluviale di Andrè, il Fico Bistrot ai giardini delle montagnole di Pontassieve e Profumo di vacanze, fino a settembre, in piazza Pertini a Montebonello.

"Un programma per vivere Pontassieve e l’estate – dicono il vicesindaco con delega alle politiche culturali Carlo Boni e l’assessora alle politiche giovanili Giulia Borgheresi – alla riscoperta del territorio".

Opportunità che consentono di riscoprir luoghi storici e dal grande valore artistico o ambientale.