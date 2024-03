L’esposto di un padre in procura. Battute hot in classe e abbracci : "Così mia figlia si è ammalata"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Oggi sua figlia combatte con una grave forma di anoressia. Lo psichiatra che la cura ipotizza che il disagio che l’affligge possa affondare le radici in un abuso subìto, psicologico o sessuale. Lei, a distanza di anni, ha tirato fuori qualcosa: "Un professore mi abbracciava, senza che lo volessi". Così, con l’amore di un genitore ma anche mosso dalla voglia di scoprire cosa abbia patito, il padre si è messo a scavare in questo passato, a lui, finora, ignoto.

E ha scoperto che quel docente della scuola media frequentata dalla ragazza (tra il 2016 e il 2019), era molto “chiacchierato“: durante le lezioni faceva continuamente riferimento al sesso. Ora il genitore chiede alla procura di indagare. Non tanto sugli atteggiamenti del prof ("Mia figlia non è in grado di sostenere il peso delle accuse"), ma su chi ha tenuto quella storia confinata dentro i cancelli di questo istituto dell’Oltrarno. "E non mi riferisco certo all’archiviazione del procedimento disciplinare, del resto le autorità scolastiche non hanno certo i poteri e i mezzi dell’autorità giudiziaria - spiega il padre nell’esposto, di cui non riferiamo le generalità per tutela di sua figlia -. Sarebbe bastato solo un minimo di buonsenso, ampiamente giustificato dalle segnalazioni ricevute da alunni, genitori e colleghi insegnanti, per fare quello che un pubblico ufficiale avrebbe dovuto fare. Le segnalazioni ricevute erano più che sufficienti per giustificare una denuncia che erano obbligati a fare per legge, indipendentemente dall’esito che avrebbe avuto".

Ma quali segnalazioni sul professore (oggi in pensione) arrivarono ai vertici scolastici? Il 21 dicembre 2018, la madre di una studentessa riportò le parole della figlia: "Mi viene vicino e mi stringe al suo fianco con decisione", "mi tiene una mano sulla schiena e mi chiama ’la mia nipotina’". Una insegnante, il 9 gennaio 2019, si fece ambasciatrice per le sue allieve: "Ci abbraccia, fa commenti troppo personali, ci mette a disagio perché si avvicina troppo, ci tocca le spalle, la testa e il viso". Negli stessi giorni, un altro docente riassunse le battute scurrili del collega in classe. "Chiudi le gambe che ti si vede tutta la galleria", "mi fanno male le parti intime perché mia moglie me l’ha morso mentre me lo lavorava". Critiche anche sul metodo. "Svaluta i ragazzi più deboli e mette i voti in maniera del tutto arbitraria, "fa delle domande a un ragazzo alla cattedra, lo lascia parlare da solo e poi se ne va in giro a fare battutine, anche a sfondo sessuale". Alcuni genitori, sempre nel dicembre 2018, scrissero una lettera alla preside per manifestare il "disagio collettivo" per via del comportamento del prof, "che da tempo appare, da vari punti di vista, inappropriato e scorretto". La dirigente decise di non procedere e comunicò la sua decisione al docente invitandolo "a tenere un atteggiamento rispettoso verso studenti e docenti, astenendosi da espressioni che possano essere fraintese da alunni della scuola secondaria di I grado".