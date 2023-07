L’esposto dei comitati Per il Vespucci i cittadini si rivolgono alla Procura "Illegittimità operativa"

di Sandra Nistri

FIRENZE

Comitati e associazioni ambientaliste si appellano alla Procura della Repubblica di Firenze per denunciare "l’illegittimità operativa" dell’aeroporto di Peretola. Un folto gruppo costituito da Italia Nostra Onlus, Legambiente Firenze Aps, Medicina Democratica Firenze, VAS Vita Ambiente Salute Onlus, Comitato Sorvolati di Brozzi, Peretola, Quaracchi, Le Piagge, Associazione No TAV, Circolo Legambiente di là d’Arno, ha spiegato infatti, ieri mattina, le motivazioni di un esposto presentato per denunciare tutta una serie di irregolarità e omissioni di prescrizioni e controlli che si verificherebbero nello scalo fiorentino.

Tra le inadempienze denunciate figurano anche l’autorizzazione da parte di Enac a voli oltre l’orario di chiusura dell’aeroporto non avendo i titoli giuridici per poterlo fare, il non aver aggiornato la zonizzazione acustica e le rotte antirumore (che definiscono i limiti di livello sonoro relativi al rumore generato) approvata della CAR (Commissione Aeroportuale Rumore) e non aver mai approvato ed attuato il Piano di Contenimento e Abbattimento Rumore. "Il risanamento acustico – ha spiegato Gianfranco Ciulli presidente di Vas Onlus - doveva essere già vigente nel 2003, ma ad oggi non è stato attuato, la zonizzazione acustica non è stata messa in atto, la variazione delle rotte antirumore e la verifica quinquennale non c’è mai stata, i piloti dal 2002 in poi non hanno mai rispettato le rotte antirumore, come dimostrano i verbali della commissione aeroportuale competente".

Tra le mancate prescrizioni obbligatorie – secondo i promotori dell’esposto – dovrebbe essere citata anche la mancata realizzazione della pista di rullaggio per interferenze con la A11. Secondo comitati e associazioni, però, queste condotte potrebbero avere un preciso intento politico: imporre, cioè, la realizzazione della nuova pista per coprire le attuali mancanze. Per Lorenzo Cecchi, presidente di Legambiente Firenze infatti "il rischio è che questo tipo di inadempienze sia utilizzato per sostenere la necessità di fare la nuova pista, invece, secondo noi dimostra tutto il contrario. Se i soggetti che si occupano del progetto dimostrano di fare inadempienze così gravi e non rispettano le normative c’è da avere paura di un nuovo aeroporto. Questo ci dimostra la loro inaffidabilità e visto che non ci sono le condizioni di operatività dell’attuale scalo a maggior ragione non ci saranno sulla nuova pista".

Nell’illustrazione dell’esposto è arrivato anche un affondo politico al Pd che avrebbe timore di confrontarsi con il fronte no aeroporto: "Abbiamo chiesto di essere auditi in commissione Ambiente in Regione, dall’assessore Monni, dal segretario regionale Pd, da quello metropolitano, tutti si dileguano- ha sottolineato Ciulli- l’unico incontro lo abbiamo avuto con l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Giorgio. Attendiamo un riscontro sulla documentazione che gli abbiamo inviato".