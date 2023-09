L’esilio di La Pira a Fonterutoli

Si stavano vivendo a Firenze e in Toscana ore terribili. Nel 1943 si era già capito che la guerra non si sarebbe potuta concludere se non con una sconfitta. Giorgio La Pira, pur continuando le proprie opere di carità come la Messa di San Procolo, o la sua attività pubblicistica con il foglio clandestino San Marco, che il fascismo fece subito chiudere, ne era consapevole. Forse anche per questo partecipò con grande interesse alla stesura del Codice di Camaldoli, a luglio, il documento programmatico che assegnava un ruolo politico chiaro ai cattolici nell’Italia libera, ma la presa di posizione non fu indolore, tanto che il Professore, ricercato dalla polizia del regime, fu accolto dall’amica e collaboratrice Fioretta Mazzei nella tenuta di famiglia a Fonterutoli, per poi trasferirsi in Vaticano per interessamento diretto di monsignor Giovanni Battista Montini, che prima di diventare San Paolo VI, era stato anche assistente spirituale nella Fuci, la Federazione degli studenti universitari cattolici, dove aveva stretto amicizia con La Pira, e con tante altre figure di spicco, come un giovanissimo Aldo Moro.

La tappa di Fonterutoli non è stata solo una parentesi passeggera tanto che domani alle Cantine Mazzei di Fonterutoli, appunto, il soggiorno sarà ricordato nel convegno “Un’anima per la città“, una riflessione a più voci, a cento anni dalla nascita di Fioretta Mazzei, a venticinque dalla sua morte e ad ottanta dall’arrivo di Giorgio La Pira nella tenuta.

Dalle 15,30 si parlerà dell’attualità del messaggio di Fioretta Mazzei e Giorgio La Pira, con gli interventi di Filippo Mazzei, a fare gli onori di casa, di Giovanna Carocci, presidente dell’associazione Fioretta Mazzei, di Patrizia Giunti, presidente della Fondazione La Pira e di Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale. Alle 19 la solenne liturgia eucaristica nella chiesa di Fonterutoli presieduta dal cardinale arcivescovo di Siena e Montepulciano, Augusto Paolo Lojudice e alle 19,45 l’inaugurazione di un’opera dedicata a Fioretta Mazzei e Giorgio La Pira.