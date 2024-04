L’esempio di un frate che ha cambiato e cambia il mondo

Guccione*

San Francesco con la sua breve vita ha cambiato la storia. L’ha cambiata con un colpo di reni che ha invertito un processo storico, innescando un cambiamento epocale. È stato capace di sognare, di parlare di pace durante le crociate, di vivere con attenzione l’ambiente e il rapporto dell’uomo con la natura. Ha ascoltato Dio e gli uomini e le donne del suo tempo senza fare distinzioni. San Francesco rappresenta un riferimento, un modello di uomo cui tendere, concreto, possibile. Un uomo che non ha avuto mezze misure e che non è fuggito dalle difficoltà della comunità a cui apparteneva, ma l’ha amata e svelata giorno per giorno. Un uomo capace di vivere il creato come dono, che chiama madre la terra e fratello ogni essere vivente. L’appuntamento di Palazzo Vecchio sarà un momento per riflettere in che modo un fatto accaduto 800 anni fa è ancora attuale. Questo lo scopriremo insieme vivendo quattro giorni l’uno accanto all’altro. Domenica, in Santa Croce, i giovani partecipanti consegneranno al presidente Giani, e ai sindaci della Toscana, ‘il loro sguardo verso il futuro’. Come amministrazione fiorentina siamo pronti ad accogliere queste proposte. Il tema dei giovani è fondamentale. Grazie all’educativa di strada, attiva nei cinque Quartieri, siamo entrati in dialogo con loro. Trenta educatori professionisti hanno incontrato i giovani nei loro luoghi di ritrovo. Con loro sono stati realizzati progetti, iniziative, laboratori. Ma soprattutto abbiamo ascoltato la loro visione di Firenze: senza le loro proposte le città non migliorano. Perché, come ha sottolineato spesso il Presidente Mattarella, i giovani sono motivo di speranza per il nostro Paese, ma non rappresentano il futuro dell’Italia: sono già grandi protagonisti del presente.

*Assessore

alle politiche giovanili