L’escape room di Palazzo Vecchio Risolvere enigmi e rompicapi per uscirne sani e salvi (e contenti)

Escape game? Sì, ma all’insegna dell’arte. Domande a trabocchetto, indizi nascosti, prove di bravura e velocità permetteranno ai più bravi di fuggire. E non di fuggire da un posto qualsiasi, ma da Palazzo Vecchio. Proprio così, è fissato oggi (dalle 10 alle 18, ingressi ogni mezz’ora) MUS.Escape. L’enigma del giglio, secondo appuntamento di una serie di eventi pensati dai giovani per i giovani dai 18 ai 30 anni, realizzati con il gruppo di lavoro Giovani e Musei. L’evento, a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e con il supporto di Unicoop Firenze, è un modo nuovo e divertente per scoprire il museo e i suoi capolavori pensato in collaborazione con un gruppo di universitari. La partecipazione è gratuita previa iscrizione, i ragazzi devono presentarsi organizzati in squadre, composte da un minimo di 3 e un massimo di 8 persone (comprese tra i 18 e i 30 anni).