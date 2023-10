L’equilibrio precario della viabilità

In un cantiere può capitare un incidente: che venga forata una tubatura del gas, ad esempio. Può capitare una volta, anche due, come è successo a Firenze. E quello di piazza Libertà è stato un incidente grave di cui, come dice giustamente il sindaco Nardella, qualcuno dovrà rispondere e rifondere i danni provocati da quanto accaduto. Un’emergenza tamponata grazie alla bravura e alla tempestività di vigili e vigili del fuoco.

Nel frattempo, sommando pioggia e cantieri, la città è piombata in una sorta di Apocalisse, un incubo di lamiere. Da cui trarre qualche lezione. Primo, la viabilità fiorentina si regge come tante su un equilibrio precario: basta un intoppo e si entra in crisi. Quello di martedì scorso non è stato un guasto qualsiasi, certo, ma se un tir sbanda e si mette di traverso su un viale, dopo mezz’ora la coda va da Peretola a Firenze sud. E comunque non servono eventi straordinari: basta un giorno di pioggia.

Secondo. Si dice: un po’ di pazienza, adesso ci sono i cantieri della tranvia, ma dopo... Giusto, dopo ci sarà la tranvia che occuperà più o meno lo stesso spazio dei cantieri. Un tram blindato tra cordoli di cemento, un treno, non come a Milano dove i binari sono quasi sempre liberi: se non passa il tram, passano gli altri, auto, moto...

Caleranno le macchine con un migliore servizio pubblico? Possibile. Auspicabile. Fino ad ora sono sempre aumentate. In ogni caso continueranno a esistere. Risultato: in superficie saremo sempre più stretti.

Terzo, senza una tangenziale o altre "via di fuga", non sarà mai possibile un’alternativa all’ingorgo, un Piano B, in casi straordiari o nel quotidiano.

Concludendo. Ringraziamo Poggi che ci ha dotato di questi (per ora) stupendi viali. Ma era l’Ottocento. Nella Firenze del terzo millennio servirebbero una metropolitana, infrastrutture viarie nuove, funzionali. Servono idee, progetti concreti, danari spesi bene. Contro la emiparesi quotidiana, o la Apocalisse da fuga di gas.