L’epistolario di Primo Conti e l’altro Pavolini

Gurrieri

A Cura di Costanza Geddes da Filicaia e Marcello Verdenelli, con il patrocinio della Fondazione Primo Conti, è appena uscito il prezioso volume “Demetrio e l’Oste Burlone/Epistolario Primo Conti-Corrado Pavolini” (eum, edizioni università di macerata). Perché prezioso? Perché dà conto, con la freschezza della scrittura epistolare, di un lungo dialogo (dal 1917 al 1976) fra due vivaci intellettuali, sullo sfondo di uno scenario storico estremamente complesso. Una particolare atmosfera culturale intercettata con grande sensibilità, prima durante e dopo il ventennio fascista. Precisato che Corrado (1898 –1980) è il fratello di Alessandro, futuro ministro della cultura popolare e segretario del partito fascista repubblicano, va detto che entra a far parte del Gruppo futurista fiorentino formato da Primo Conti, Raffaello Franchi, Roberto Papi, territorialmente postati ad Antignano a Villa Conti, incontro di artisti e letterati, frequentata anche da Filippo Tommaso Marinetti. In sostanza, Corrado Pavolini esordisce come critico d’arte e poeta, con saggi su “F.T. Marinetti” e “Cubismo Futurismo Espressionismo” e una silloge poetica “Odor di terra”, introdotta da Giuseppe Ungaretti. Assai nota è la biografia di Primo Conti (1900-1988); ne ricordiamo solo il precocissimo esordio (nel ’13) con la composizione musicale “Romanza per Violino” e la frequentazione con l’ambiente futurista fiorentino di Soffici, Marinetti, Papini e Palazzeschi, impattati alla prima mostra di Lacerba. Il carteggio conservato in Fondazione (diretta da Gloria Manghetti) – dà conto di un’amicizia e di un’affinità culturale che costituisce la filigrana del doppio registro espressivo dell’epistolario, fra abbandono lirico e realtà. Insomma, un prezioso corpus unitario di sentimenti consegnati al “cartaceo”, divenuto ora importante traccia umana e documentale.