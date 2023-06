L’ENNESIMO SGOMBERO

Ennesimo sgombero della polizia davanti ai cancelli di Mondo Convenienza in via Gattinella a Campi dove prosegue lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Rl2 che ha l’appalto per il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto dell’azienda di mobili. "Ogni giorno feriale, dalla scorsa settimana, la polizia interviene per trascinare via, lavoratori in sciopero e cittadini solidali, e consentire di andare in consegna ai camion carichi di mobili dell’azienda che è già sotto inchiesta a Bologna e Ivrea per caporalato, estorsione, maltrattamenti dei lavoratori con l’aggravante della discriminazione razziale" denunciano i SiCobas spiegando che "i reparti antisommossa sono stati chiamati qui da fuori regione e alloggiano all’Hotel Bisenzio di Campi, pronti a venire a picchiare e sgomberare i lavoratori in sciopero".