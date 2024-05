L’ennesimo furto alla sede del Dlf: "A colpo sicuro a prendere l’incasso. Erano gli stessi dell’altra volta"

Sgomento e rabbia al campo sportivo del Dlf in via Paisiello. "Ancora una volta - dice il direttore generale, Pierluigi Puccinetti -, dopo che era accaduto anche domenica scorsa, è suonato ieri mattina presto il telefono del nostro addetto all’impianto. Era scattato l’allarme per avvisare polizia e società che estranei si erano introdotti nella sede". Fatti che purtroppo si ripetono periodicamente e il club non ne può più. "La volta scorsa non abbiamo subito danni, stavolta hanno rotto la finestra di uno degli uffici dove evidentemente sapevano che era stato depositato l’incasso delle partite della sera precedente. Incuranti di essere ripresi dalle telecamere sono andati a colpo sicuro e la cosa ci insospettisce molto. Erano gli stessi del precedente furto, volti noti alle forze dell’ordine e già arrestati in precedenza, ma liberi di delinquere ancora". Infine Puccinetti tiene a precisare: "È ora di dire basta, siamo esasperati per vedere tanti sacrifici andare in fumo. Serve maggiore sicurezza".