L’energia positiva di LiberoCaos

Il nome di questa libreria dice già molto: LiberoCaos. Siamo a Impruneta (o all’Impruneta, come si dice qua), alle porte del Chianti. Nell’ormai lontano 2014 (sono già passati dieci anni), questa piccola realtà indipendente nasce dal sogno di Alessandra, la "libraia Senior", divoratrice seriale di libri fin dalla tenera età (addirittura faceva forca a scuola per andare a leggere in un parco). All’inizio era in una via storica a circa 200 metri dalla chiesa, ed era principalmente una libreria di libri usati, ma nel 2018 la libreria si è trasferita nel centro del paese, in piazza Buondelmonti 37, "si è colorata di lilla e di verde", ha allargato le braccia accogliendo tanti titoli nuovi e molti giochi per i bambini con una predilezione per i giochi in legno educativi ed eco-sostenibili, ma anche per ragazzi e per adulti. In questo sogno, Alessandra ha poi coinvolto Agnese, sua figlia. Negli anni LiberoCaos ha subito non poche trasformazioni, perché alle libraie piace cambiare. "Nella libreria c’è un albero fatto con materiali di recupero, i cui rami si aggrappano al soffitto, che cambia di stagione in stagione, ad esempio in primavera sarà addobbato con il glicine." Alessandra e Agnese amano i libri… "Un amore costante e passionale per quelle pagine piene di lettere e colori che amiamo sfogliare e consigliare. Ci piace pensare che varcare la soglia della piccola LiberoCaos sia davvero come entrare in un sogno, una specie di coccola per i lettori. Tante persone infatti, entrando, si stupiscono di quanto sia bella, di quante cose interessanti ci siano, ed escono "lamentandosi" del fatto che non se ne vanno mai a mani vuote". Quando le libraie si sentono rivolgere parole del genere, si scuotono di contentezza. Vuol dire che hanno fatto centro nel cuore delle persone, vuol dire che le energie spese per informarsi e formarsi, per cercare libri e giochi unici e speciali sono stati ripagati. Da non dimenticare: LiberoCaos spedisce libri ovunque. Ma ho un messaggio per quelli che abitano in zona: se alla LiberoCaos ordinate un libro che in quel momento non c’è, lo troverete il giorno dopo, come quando lo comprate sulle importanti piattaforme online. Le librerie indipendenti, soprattutto quelle dei paesi, sono un avamposto culturale da preservare e difendere, e il modo per farlo è comprare da loro. Buone letture.