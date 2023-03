L’emergenza sociale è la ’cura’ del Mugello

Il 118 interviene sulle emergenze sanitarie, "il Seus – Servizio di Emergenza Urgenza Sociale potremmo definirlo un 118 sociale, un sistema pronto a intervenire in casi di emergenza sociale": lo nota Paolo Omoboni, presidente della Società della Salute Mugello che traccia un bilancio annuale del nuovo servizio. In totale, nell’area mugellana, sono state 45 le persone che sono state prese in carico dal Seus nel 2022 . Si tratta di persone che non sono abituali utenti dei Servizi Sociali, ma che quando ricorrono al Pronto Soccorso o alle forze dell’ordine, sanitari e agenti effettuano l’opportuna segnalazione al Seus, che gestisce così situazioni gravi e improvvise. In Mugello le principali problematiche che hanno fatto scattare l’intervento di Seus – finanziato dalla Società Salute Mugello e dai comuni - hanno riguardato l’emergenza abitativa, in tutto 18 persone, e i maltrattamenti e violenza di genere, 12 persone e tra questi quattro minori. Sedici persone sono state prese in carico per altre cause, tra queste assistenza alla persona, conflittualità familiare, consulenze immigrati.

A Borgo San Lorenzo si sono avuti undici interventi, mentre a Barberino cinque e a Vicchio sei; sei anche a Dicomano, tre gli interventi a Marradi e uno a Scarperia e San Piero. Nessun intervento infine a Firenzuola. Il primo a fare le segnalazioni in ordine di richieste ricevute è stato il Servizio Sociale, seguito dalle forze dell’ordine, dai Pronto Soccorso e dagli uffici comunali. "Il servizio è sempre più strutturato e capillare, anche qui in Mugello – commenta Omoboni -. La sua forza consiste nel collegamento concreto e in una reale collaborazione fra le professionalità sociali, quelle sanitarie e il volontariato.

Paolo Guidotti