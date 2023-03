L’emergenza Nuove piante, unica via "Il clima è cambiato: adeguiamoci"

di Emanuele Baldi

"Con le piante è necessario il rinnovamento, serve un piano di sostituzioni graduali degli alberi a Firenze, a questo deve puntare l’amministrazione comunale". Cambiare per non leccarsi le ferite, questo il mantra di Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.

Professore, in città continuano a cadere gli alberi. Siamo al terzo caso in due settimane. La gente è preoccupata.

"Mi sento di parlare di semplice casualità".

In che senso?

"Erano sicuramente piante con apparati radicali compromessi e risvegliandosi a primavera si sono come trovate indebolite".

Secondo un rapporto del Comune circa il 30% delle piante in città sono in classe C, moderata propensione al cedimento. C’è da aver paura?

"Non è il caso. Certo c’è da continuare, come mi pare il Comune stia facendo, a sostituire gradualmente gli alberi della città".

Che sono anzianotti...

"Beh sì, è una caratteristica di Firenze come di molte altre città quella di avere un patrimonio arboreo vetusto. Negli anni ’60 si costruiva tanto e si piantavano alberi. All’epoca le piante erano giovani e sane, il clima diverso. Oggi tutto è cambiato e bisogna adeguarsi".

Il clima?

"Non solo. Oltre alle temperature più alte di un tempo oggi piove anche molto meno. La siccità indebolisce le piante. Molti credono erroneamente che le radici vadano a cercarsi acqua in profondità ma in realtà se la pianta soffre, se non fotosintetizza non ha gli zuccheri necessari per farle crescere".

La gente protesta: ’Mi tolgono alberi secolari per mettermi davanti a casa degli alberelli’

"E’ una visione sbagliata, non bisogna guardare all’oggi ma a quello che quelle piante saranno tra qualche anno. Pensare di lasciare tutto com’è è antiambientalista e antisociale, mettiamocelo in testa

Certo che però gli alberi grandi fanno più ombra...

"Guardi, una pianta di 70-80 anni produce più Co2 di quanto non ne sequestra".

Che piante vedremo in città fra una ventina d’anni?

"Forse più olmi, ci saranno ancora platani e tigli".