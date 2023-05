Firenze, 10 maggio 2023 - “L’emergenza casa comporta anche problemi psicologici. La precarietà del lavoro e quella abitativa spesso deresponsabilizzano i nostri 'giovani adulti' e possono comportare un aumento della conflittualità intergenerazionale tra genitori e figli”. A dirlo è la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino in relazione alla difficoltà dei giovani a trovare stabilmente casa e lavoro. “La domus, la casa, è segno di un processo crescente di responsabilizzazione, di assunzione di impegno verso se stessi e verso gli altri - sottolinea Gulino - Che i giovani abbiano sempre più tardi la possibilità, a causa del lavoro precario o di bassi stipendi, di investire sul proprio ambiente vuol dire rallentare quel percorso di autonomia e differenziazione necessario per sviluppare la propria vita da adulti. E significa continuare a dipendere dai propri familiari. Un giovane deve avere la possibilità di scommettere sul presente prossimo, che potrebbe diventare futuro, ma spesso non lo può fare perché le sue risorse economiche non glielo consentono”. “I giovani oggi hanno anche necessità di un padre o di un parente che faccia loro da garante per l’acquisto di un immobile, come se la statura di un trentenne non gli desse concretamente l’opportunità di poter figurare nel mondo come adulto in crescita, che si prende la responsabilità dei suoi progetti di vita-spiega la presidente degli Psicologi toscani-. Tutto ciò si traduce in un appesantimento dell’economia della famiglia d’origine, che deve farsi carico degli investimenti futuri dei giovani, che da soli non possono essere indipendenti. Questo va a detrimento del processo di autonomizzazione: un giovane non riesce a costruire il suo futuro rimanendo così intrappolato in una forma di vita precaria economica e relazionale”. Sul tema degli affitti è intervenuto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito della proposta dei rettori di riconvertire gli edifici per dare alloggi agli studenti: “Credo sia una proposta molto seria e da approfondire - ha detto -. Dobbiamo unire le forze per dare delle risposte nuove a un fenomeno che sta crescendo come quello del caro affitti e dell'aumento della domanda da parte degli studenti. Sono pronto a organizzare come coordinatore dei sindaci metropolitani un incontro con la Crui per elaborare una proposta da avanzare al governo". "La ministra Bernini ha annunciato dei fondi del Pnrr da impiegare nella realizzazione di nuovi studentati - ha aggiunto -. Questi risultati però si vedranno nel medio periodo, noi abbiamo bisogno di dare risposte più rapide e per questo credo che un incontro tra i sindaci metropolitani e i rettori delle grandi città universitarie sia davvero urgente per provare a dare una risposta comune e presentare al governo una proposta che sia molto concreta ed efficace".

Niccolò Gramigni