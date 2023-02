L’elicottero nel ’pattuglione’ anti degrado

Due arresti, due espulsioni, oltre 500 persone identificate, circa 110 veicoli controllati e 5 gli esercizi commerciali sui quali si è focalizzata l’attenzione delle Forze di Polizia, insieme all’Ispettorato del Lavoro, uno dei quali, in zona centro, rischia la sospensione dell’attività per occupazione in nero di 4 lavoratori. E’ il bilancio del maxi pattuglione (effettuato anche con l’ausilio dell’elicottero dell’8° Reparto Volo che ha sorvolato sui cieli di Firenze) concentratosi nelle zone del parco delle Cascine, di via Busi, del Teatro del Maggio Musicale, piazza Leopoldo, giardini della Fortezza, zona Stazione Santa Maria Novella, ex Teatro Comunale e aree limitrofe, per continuare la massiccia operazione di prevenzione e contrasto del crimine, disposta dal questore di Firenze Maurizio Auriemma (nella foto), su input diretto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.